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Культура

Серябкина назвала самый полезный совет от Фадеева

Певица Серябкина заявила, что Фадеев научил ее меньше стесняться
seryabkina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая участница группы SEREBRO, певица Ольга Серябкина призналась, что в начале карьеры получила самые полезные советы от продюсера Максима Фадеева. Ее слова передает News.ru.

«(Советы) касались чаще всего профессиональных навыков, в моем случае — как меньше стесняться, как меньше волноваться», — поделилась артистка.

Серябкина призналась, что является застенчивым человеком. По словам певицы, в прошлом она пыталась отделить свой сценический образ от реальной личности. В итоге артистка пришла к тому, что это нужно.

«Когда я поняла, что не нужно из себя изображать слишком крутую девчонку или вообще кардинально другого человека, чем я, мне стало легко и просто. Мне просто нужно делать свое дело и много работать», — отметила исполнительница.

Серябкина стала известной после работы в группе SEREBRO. Артистка является автором многих песен коллектива, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м певица покинула группу. В 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

Ранее экс-солистка SEREBRO перенесла операцию.

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