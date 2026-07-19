Серябкина назвала самый полезный совет от Фадеева

Бывшая участница группы SEREBRO, певица Ольга Серябкина призналась, что в начале карьеры получила самые полезные советы от продюсера Максима Фадеева. Ее слова передает News.ru.

«(Советы) касались чаще всего профессиональных навыков, в моем случае — как меньше стесняться, как меньше волноваться», — поделилась артистка.

Серябкина призналась, что является застенчивым человеком. По словам певицы, в прошлом она пыталась отделить свой сценический образ от реальной личности. В итоге артистка пришла к тому, что это нужно.

«Когда я поняла, что не нужно из себя изображать слишком крутую девчонку или вообще кардинально другого человека, чем я, мне стало легко и просто. Мне просто нужно делать свое дело и много работать», — отметила исполнительница.

Серябкина стала известной после работы в группе SEREBRO. Артистка является автором многих песен коллектива, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м певица покинула группу. В 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

Ранее экс-солистка SEREBRO перенесла операцию.