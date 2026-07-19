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Культура

Экс-солистке SEREBRO сделали операцию

Певица Ольга Серябкина перенесла операцию после разрыва сухожилия
Пресс-служба Ольги Серябкиной

Певица Ольга Серябкина рассказала kp.ru, что получила серьезную травму.

Серябкина разорвала сухожилие, когда неудачно взялась за ручку чемодана. Артистка призналась, что сначала игнорировала травму из-за плотного графика. Только через полтора месяца ей сделали операцию на руке. Врачи порекомендовали певице носить фиксатор, не нагружать руку и избегать подъема тяжестей. Исполнительнице также посоветовали увлажнять шрам кремом и делать ЛФК.

«Артисты все-таки такие люди, которые долго и упорно не замечают свои травмы, если нет времени. И я одна из тех. И, собственно, полтора месяца я ходила с разрывом сухожилий и даже этого как бы не замечала. Ну, понимала, что что-то не так», — рассказала певица.

Серябкина стала известной после работы в группе SEREBRO. Артистка является автором многих песен коллектива, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м певица покинула группу. В 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

Ранее Серябкина объяснила, почему не примет в подарок квартиру.

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