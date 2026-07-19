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Культура

Звезда сериала «Деффчонки» закрыла бизнес: «Это реальный крах»

Актриса Галина Боб закрыла магазин женской одежды
galabob/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Галина Боб в Telegram-канале сообщила, что закрывает свой бизнес.

Боб закрыла свой магазин женской одежды. Артистка отметила, что одной из причин прекращения бизнеса стала политика маркетплейса, на котором выставлялся товар.

«Те видео, которыми сейчас завалена эта запрещенная соцсеть, — это не рекламная акция по продвижению, а реальный крах! К сожалению…. С такими комиссиями, высосанными из пальца огромными штрафами, да еще и задержкой выплат почти на месяц, (маркетплейс) разрушили бизнес тысяч простых людей, которые просто хотели честно зарабатывать на хлеб», — рассказала артистка.

Сейчас Боб устраивает распродажу. Она пожаловалась, что не может поставить на товары ниже цену, чтобы не остаться у маркетплейса в долгу.

Галина Боб наиболее известна по роли Марии Бобылкиной в сериале «Деффчонки». Она также сыграла в проектах «Ивановъ», «Зоя», «Женская лига», «Телохранитель», «Солдаты», «След», «Андерсен. Жизнь без любви», «Артистка».

Ранее звезда «Деффчонок» приняла роды у бездомной кошки и спасла жизнь котенку.

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