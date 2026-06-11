Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Звезда «Деффчонок» приняла роды у бездомной кошки и спасла жизнь котенку

Актриса Галина Боб приняла роды у кошки, когда клиника отказалась это делать

Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб приняла роды у бездомной кошки. Историей из жизни она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Боб показала трехцветную кошку, которую нашла накануне. По словам актрисы, она не ожидала, что кошка беременна, пока та не начала рожать. Артистка планировала, что процесс пройдет дома, но котенок застрял в родовых путях задними лапками вперед, а клиника отказалась принимать участие в процессе.

Тогда Галина Боб самостоятельно приняла роды и спасла жизнь потерявшему сознание котенку — она разобралась, как можно реанимировать животное. Котенок оказался один, его назвали Фениксом.

«Фенечка остается у нас. Представляете, всего один котенок родился… Я даже не знала, что такое бывает у кошек», — подписала видео о произошедшем актриса.

Недавно Никас Сафронов признался, что однажды котенок спас ему жизнь. Инцидент произошел во время поездки Сафронова в Египет. Портретист решил посетить одну пирамиду, которая редко посещается.

Ранее основатель группы «Агата Кристи» рассказал о знаках судьбы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!