Звезда «Деффчонок» приняла роды у бездомной кошки и спасла жизнь котенку

Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб приняла роды у бездомной кошки. Историей из жизни она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Боб показала трехцветную кошку, которую нашла накануне. По словам актрисы, она не ожидала, что кошка беременна, пока та не начала рожать. Артистка планировала, что процесс пройдет дома, но котенок застрял в родовых путях задними лапками вперед, а клиника отказалась принимать участие в процессе.

Тогда Галина Боб самостоятельно приняла роды и спасла жизнь потерявшему сознание котенку — она разобралась, как можно реанимировать животное. Котенок оказался один, его назвали Фениксом.

«Фенечка остается у нас. Представляете, всего один котенок родился… Я даже не знала, что такое бывает у кошек», — подписала видео о произошедшем актриса.

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