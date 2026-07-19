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Культура

Запашный объяснил причины кризиса клоунады

Дрессировщик Запашный назвал недостаток режиссеров причиной кризиса клоунады
Владимир Трефилов/РИА Новости

Директор Большого Московского цирка и дрессировщик Эдгард Запашный рассказал ТАСС, что современный кризис клоунады не связан с недостатком исполнителей.

По мнению Запашного, на кризис в цирковом жанре повлиял недостаток хороших режиссеров и тренеров по клоунаде.

«Когда-то в Советском Союзе была проделана громадная работа для того, чтобы таких людей сначала воспитать, а потом удержать», — поделился артист.

Запашный отметил, что сейчас, чтобы стать известными, юмористам проще вести соцсети и выступать на ТВ, а не выступать на манеже. Он заявил, что цирк и клоунада потеряли свою былую привлекательность.

Дрессировщик заявил, что также одной из основных стагнации жанра является пассивность и лень самих клоунов.

«По-хорошему, никто из них не мечтает занять нишу, которая полностью свободна, нишу, которую освободили Юрий Никулин и Олег Попов», — отметил Запашный.

По мнению директора Большого Московского цирка, сейчас артист может добиться популярности в клоунаде при должном трудолюбии.

Ранее сообщалось, что Запашный спродюсирует фильм о Куклачеве.

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