Басте может грозить уголовное дело из-за проблем с госорганами

Рэперу Басте (Василию Вакуленко) может грозить уголовное дело из-за задолженности перед налоговой службой. Об этом заявил адвокат Андрей Алешкин изданию «Абзац».

По его словам, Федеральная налоговая служба проверяет счета и следит, чтобы все граждане подавали декларации вовремя. Если владелец счета не предоставил декларацию в срок, ведомство может оперативно доначислить недостающие суммы. За это неплательщику грозят пени и штраф.

«В случае, если лицо уклоняется от штрафа, на него могут возбудить уголовное дело, которое может быть прекращено, если человек впервые проявил беспечность и возместил все недоплаты уже после заведения дела», — уточнил Алешкин.

Адвокат добавил, что право на закрытие дела дается только один раз.

Накануне РИА Новости сообщило, что ФНС приостановила операции по счетам компании Басты из-за непредставления декларации в срок. Документ не поступил в инспекцию в течение 20 дней после окончания отчетного периода. Также у Вакуленко есть неоплаченная задолженность в 54 тыс. рублей перед Федеральной службой по интеллектуальной собственности за патентные и другие пошлины.

Ранее стало известно, что в России заблокировали счета Дани Милохина.