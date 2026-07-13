В России заблокировали счета Дани Милохина

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета блогера Дани Милохина в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной приостановки операций по банковским счетам Милохина стало «непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в течение двадцати дней по истечении установленного срока». Блогеру также выписали штраф в размере 500 рублей.

Милохин уехал из России в сентябре 2022 года, когда в стране еще не объявили частичную мобилизацию. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала проверить, почему Милохин не служил в армии. СМИ сообщали, что тиктокер стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года, и у него нет оснований для отсрочки.

В 2025 году Милохин признался на одном из своих стримов, что работает доставщиком еды в Дубае.

А в мае 2026-го Telegram-канал «Светские хроники» утверждал, что Дане Милохину грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за третью неявку по повестке.

Ранее уехавшего из России актера Трескунова привлекли к административной ответственности.