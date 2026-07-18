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Культура

«Причины туманные»: шоу StandUp на ТНТ закрывают

Выпускающий редактор Ковзалов заявил, что ТНТ отказался от шоу StandUp
ТНТ

Шоу StandUp на ТНТ прекращает выходить в эфир. Об этом в своем Telegram-канале сообщил выпускающий редактор проекта Александр Ковзалов.

По его словам, канал решил не заказывать новые выпуски за месяц до планировавшихся съемок, хотя подготовка к сезону началась еще в феврале. Причины закрытия Ковзалов назвал «туманными». Он признался, что до сих пор не понимает, чего не хватило проекту.

«Относительно неплохих цифр, которые шоу показало в прошлом сезоне, как нам сказали, оказалось недостаточно. Недостаточно для чего, лично я, до сих пор не понимаю», — сказал он.

Несмотря на это, отметил редактор, StandUp продолжит свое существование в цифровом формате. Съемки нового контента запланированы на октябрь, но детали — место, дату и другие нюансы — пока не разглашаются.

«Вск это грустно, конечно… Но я смотрю на это как на новые возможности. Перемены давно назревали, и, видимо, они должны были произойти именно так», — отметил Ковзалов.

Telegram-канал «Продюсер от бг» предположил, что шоу закрыли ради увеличения эфирного времени сериала «СашаТаня».

Ранее сообщалось, когда выйдет 5-й сезон сериала «Мажор» и что от него ждать.

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