Греческой горе Олимп хотят присвоить особый культурный статус

Гора Олимп включена в предварительный список объектов Греции для номинации в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на сайте Национального центра окружающей среды и устойчивого развития Греции (NECCA).

Проект предусматривает подготовку номинационного досье на греческом и английском языках. Документ составят в соответствии с «Руководящими принципами применения Конвенции о всемирном наследии».

В состав досье войдет план управления территорией, который определит меры и действия по сохранению природной и культурной ценности Олимпа. Окончательное решение о включении Олимпа в список Всемирного наследия будет принимать межправительственный комитет ЮНЕСКО.

Гора Олимп расположена на границе Фессалии и Македонии. Ее высота составляет 2917 метров, это высочайшая вершина Греции. В мифологии она являлась обителью богов во главе с Зевсом. С 1938 года имеет статус национального парка, с 1981 года — биосферного резервата ЮНЕСКО.

Ранее в Иране сообщили о повреждении объекта культурного наследия ЮНЕСКО из-за атак Израиля и США.