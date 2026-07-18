«Адмирал Ушаков» и «Одиночное плавание»: в России покажут топ‑фильмы о ВМФ

Телеканал «Патриот» покажет 26 июля культовые фильмы о моряках в честь Дня ВМФ

Телеканал «Патриот» проведет 26 июля марафон фильмов о подвигах моряков в честь Дня Военно‑Морского Флота. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Марафон начнется в 07:45 с приключенческого фильма «Морской охотник». Действие ленты происходит в 1942 году: на черноморском побережье девушки помогают морякам обнаружить немецкую подлодку.

В 09:00 покажут дилогию о Федоре Ушакове. Сначала зрители увидят фильм «Адмирал Ушаков», а затем «Корабли штурмуют бастионы» (10:50). В 12:30 покажут биографическую картину «Адмирал Нахимов» о его обороне Севастополя в Крымскую войну.

В 14:05 начнётся военная драма «Жажда». Сюжет разворачивается в 1941 году: осажденная Одесса осталась без воды, и матросы должны пробраться в тыл врага, чтобы спасти горожан. Сразу после «Жажды» в 15:30 покажут «Морской характер» — фильм о защитниках Одессы.

Советские фильмы «Одиночное плавание» (17:15) и «Случай в квадрате 36-80» (18:50) расскажут о службе моряков в мирное время.

Вечернюю программу составят современные фильмы, основанные на реальных событиях. В 20:05 покажут боевик «22 минуты» о борьбе морских пехотинцев с пиратами. В 21:30 выйдет приключенческий фильм «Северный полюс» об экспедиции атомной подлодки «Ленинский комсомол» в 1962 году.

Завершит марафон в 23:35 советская картина «Командир счастливой «Щуки», рассказывающая о подвиге подводников Северного флота в Великую Отечественную войну.

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