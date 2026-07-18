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Культура

Грамотным россиянам разрешили «махать» двумя способами

«Грамота.ру»: форму глагола «махаю» признали равноправной с «машу»
Lithiumphoto/Shutterstock/FOTODOM

Употребление формы глагола «махаю» теперь не противоречит литературной норме: его признали равноправным вариантом наряду с формой «машу». Об этом сообщила РИА Новости лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова.

По ее словам, до прошлого года единственно верной считалась форма, образованная путем чередования букв «х» и «ш» — «машу, машешь, машет». Вариант «махаю, махаешь, махает» тоже фигурировал в словарях — но с пометкой о том, что он относится к разговорному стилю или даже является просторечием.

Однако, пояснила Кузнецова, в ходе развития языковых процессов в повседневной речи носителей русского языка закрепились унифицированные формы без чередования: эти изменения зафиксированы в «Большом словаре ударений», вышедшем в 2025 году. Там «махаю» и «машу» указаны как равноправные варианты одной и той же формы глагола.

По словам лингвиста, равноправие этих вариантов также закреплено в орфографическом словаре русского языка.

Кузнецова напомнила, что чередование «х» и «ш» в русском языке является историческим и сохранилось только в единичных случаях типа «пахать — пашу» и «брехать — брешет».

Ранее в словари русского языка предложили добавить новое слово.

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