Разработчики Fallout подтвердили работу над пятой частью франшизы

Компания Bethesda Game Studios сообщила о работе над The Elder Scrolls VI и Fallout 5 на базе Creation Engine 3 — общей технологической платформы, которую развивает со времен Starfield.

Согласно сообщению разработчика, Fallout 5 в настоящее время находится на этапе препродакшена, и в студии называют пятую часть «долгосрочной целью», а всю серию — одной из приоритетных франшиз.

Основным проектом остается The Elder Scrolls VI: над ним трудится большая часть команды. Игра уже на запланированной стадии, сотрудники ежедневно в нее играют выражают удовлетворение результатом. Кроме того, подтверждены ремастеры Fallout 3 и Fallout: New Vegas, а также совместная с Obsidian Entertainment работа над еще одной новой игрой во вселенной Fallout. Сроки выхода и подробности всех проектов не раскрываются.

8 июля журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщил, что студия Obsidian Entertainment после масштабной реструктуризации игрового подразделения Microsoft сосредоточится на создании новой Fallout. По его данным, руководителем разработки станет геймдиректор Fallout: New Vegas, дилогии Pillars of Eternity и Pentiment Джош Сойер. Кроме того, поддержку проекту окажет Bethesda, владеющая франшизой Fallout.

Ранее Bethesda решила выпустить ремастер TES IV: Oblivion для Nintendo Switch 2.