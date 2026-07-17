«Человек больной»: блогера Яна Топлеса обвинили в новых домогательствах

Super.ru: три девушки рассказали, что Ян Топлес приставал к ним на вечеринках

Три девушки признались Super.ru, что сталкивались с навязчивым поведением блогера Яна Топлеса, которого обвинили в домогательствах после резонансного видео с изменой.

В начале июля в сети завирусилось видео вечеринки в ночном клубе: на кадрах блогер Ян Топлес, чья супруга Екатерина в тот момент находилась в экспедиции на Эльбрусе, целует незнакомку. Пытаясь сгладить ситуацию, блогер заявил, что всему виной 15 бутылок пива. Позднее в сети начали распространяться истории от девушек, которые рассказывали, как в прошлом блогер силой до них домогался.

Одна из россиянок вспомнила в беседе с Super.ru, что встретила Топлеса на вечеринке в прошлом году. По ее словам, поцелуй произошел спонтанно, без предварительных разговоров. Девушка уточнила, что не восприняла ситуацию как домогательство, но отметила, что в нетрезвом виде Топлес «ведет себя странно и лезет ко всем».

«Потом я видела, что он к другим девушкам подходил, вокруг них танцевал, разговаривал. <...> К моей подруге около туалета приставал, обнять пытался, познакомиться, какие-то комплименты делал, так она говорит», — поделилась собеседница издания.

Другая история связана с вечеринкой на острове Панган в Таиланде в январе 2025 года. Героиня рассказала, что блогер был в крайне возбужденном состоянии («бельчатом угаре»), ставил свою музыку, активно предлагал девушкам поцелуи, а в ее адрес прозвучала фраза «давай пососемся».

«Не считаю, что Ян Топлес ко мне откровенно приставал, просто нахождение рядом с ним ощущалось настолько некомфортно и небезопасно, что я делала выбор не попадаться на глаза. Человек больной», — сказала она.

Третья девушка заявила, что познакомилась с блогером на вечеринке 2024 года. Он настойчиво предлагал ей поцеловаться, пытался обнимать, а когда она сообщила, что у нее есть парень, ненадолго отступил. Позже Топлес последовал за ней к туалету и продолжал уговаривать, несмотря на явное нежелание девушки продолжать контакт.

Ян Топлес встречается с Екатериной Адаричевой с 2018 года, а с 2022 года они официально в браке. По словам инфлюенсера, их отношения остаются крепкими.

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