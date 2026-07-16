Поперечный ответил, хотел бы он вернуться в Россию

Комик Поперечный заявил, что не вернется в Россию даже при гарантии безопасности

Стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) заявил на своем YouTube-канале, что уехал из России не из идеологических соображений, а из-за реальных ограничений в профессиональной деятельности.

Поперечный назвал неправильной позицию тех, кто покидал страну с формулировкой: «Я не могу оставаться в стране, которая такое творит».

«Если каждый раз переезжать, когда правительство страны, в которой ты живешь, делает что-то, что тебе не нравится… Мир в последнее время так устроен, что ты [устанешь] переезжать», — сказал он.

Юморист поделился, что сейчас строит новую жизнь в стране, где ему комфортно и интересно. Он не скрывает, что скучает по дому, и не видит в этом ничего стыдного.

«Но если бы я сейчас каким-то магическим образом вновь получил возможность выступать, работать в России и какие-то гарантии безопасности, переехал бы я жить обратно? Наверное, уже и нет», — отметил Поперечный.

В январе 2023 года Поперечный и его жена эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 млн рублей.

Ранее Поперечный и Чистякова заявили, что месяц не занимались сексом, чтобы не родить Близнецов.