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Культура

Ивлеева потеряла миллионы на особняке и уехала в деревню

«Звездач»: блогерша Ивлеева потеряла на продаже дома в Подмосковье 30 млн рублей
соцсети

Блогерша Анастасия Ивлеева наслаждается уединенной жизнью в деревне после того, как потеряла 30 млн рублей на продаже особняка в Подмосковье. Об этом сообщает «Звездач».

Как отмечает Telegram-канал, долгое время основным объектом недвижимости для Ивлеевой был двухэтажный особняк в коттеджном поселке «Старый Свет» в Истринском районе. Площадь дома составляла 364 кв. м.

Блогерша решила продать его после того, как в дом проник неизвестный мужчина. Однако недвижимость удалось реализовать лишь за 120 млн рублей, хотя ее рыночная стоимость оценивалась примерно в 150 млн рублей.

В конце 2021 года Ивлеева показала свою московскую квартиру в стиле лофт. Эксперты оценивают стоимость подобных квартир в несколько десятков миллионов рублей. В квартире есть панорамные окна, ванная комната с джакузи и душем с тропическим эффектом, а также кухонный остров с мраморной отделкой.

Через два года Ивлеева призналась, что купила еще одну квартиру в Петербурге. Она делилась, что давно хотела жилье с атмосферой дореволюционной генеральской квартиры, но детали ремонта и стоимость сделки не раскрывала.

СМИ отмечает, что жизнь Ивлеевой заметно поменялась после свадьбы с Филиппом Бегаком. Сейчас пара все чаще проводит время на семейной ферме в Брянской области.

Ранее стала известна стоимость многомиллионной квартиры Решетовой в Дубае.

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