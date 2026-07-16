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Культура

«Этот вес был в школе»: Мэтт Деймон экстремально похудел для «Одиссеи»

Актер Мэтт Дэймон признался, что похудел до веса школьных лет ради «Одиссеи»
Isabel Infantes/Reuters

Актер Мэтт Дэймон признался, что похудел до веса школьных лет ради главной роли в новом фильме Кристофера Нолана «Одиссея». Об этом сообщает HLN.

55‑летний актер рассказал, что если обычно его вес колеблется между 83 и 90 килограммами, то во время съемок он дошел до отметки в 75 килограммов. Всего Дэймон сбросил от 8 до 15 килограммов.

«Нолан хотел, чтобы я выглядел стройным, но при этом сильным. Это довольно необычный баланс. <...> С тех пор как я учился в средней школе, я столько не весил», — поделился артист.

Дэймон отметил, что при росте около 178 см ему удалось совместить низкую массу тела с хорошей физической силой. Он достиг результата благодаря интенсивной программе тренировок и изменению рациона.

«Я полностью перестал есть глютен. Все, что я ем, теперь безглютеновое. Даже нашел безглютеновое пиво. Прошло столько времени с тех пор, как я в последний раз ел продукты с глютеном, что уже и не могу сказать, хорошее пиво или нет — наверное, это отличный знак», — раскрыл актер.

При этом Дэймон признался, что скучает по привычным лакомствам, таким как хлеб, пиво, паста и пицца.

«Я добивался этого результата не за счет нездоровых подходов. Думаю, было бы опаснее, если бы потом пришлось резко восстанавливать вес. Раньше я иногда так делал, но больше не собираюсь», — подчеркнул артист.

Ранее Мэтт Деймон пришел на вечеринку в Лондоне с дочерьми-подростками.

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