Жена Басты рассказала, как появился ее подкаст: «Он помог мне сделать первый шаг»

Жена рэпера Басты Елена Вакуленко-Пинская рассказала «Газете.Ru», как из посиделок в творческой студии вырос полноценный проект о литературе.

«Сначала мы собирались небольшой компанией в моей студии творчества «Малева», чтобы обсудить прочитанное. Постепенно к клубу присоединились новые участники. Мы поняли, что читающих людей много, и подумали о том, что обсуждать книги можно в проекте, который сможет посмотреть каждый, независимо от того, где находится», — поделилась она.

Вакуленко-Пинская призналась, что очень любит читать и что в ее семье есть обширная библиотека, которую они собирали годами. Особую поддержку в создании подкаста ей оказал супруг, рэпер Баста. Он не только одобрил идею, но и согласился стать героем первого выпуска.

«Он любит читать, всегда находит для этого время. Конечно, он понимал, как сильно я волнуюсь, и я очень благодарна ему за то, что он согласился принять участие, помог мне почувствовать себя увереннее и сделать этот первый шаг», — сказала она.

Вакуленко-Пинская отметила, что сегодня людям нужны книги с хорошим концом, которые дарят надежду и укрепляют веру. Она также перечислила свои любимые книги, которые, по ее мнению, будут актуальны всегда.

Среди них: «Мастер и Маргарита» — за сюжет, объединяющий Библию и современный мир, «Легенды и мифы Древней Греции» как основа многих классических сюжетов, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака — эпопея о судьбе русской интеллигенции в эпоху революции и Гражданской войны; все произведения Ивана Бунина за их чистый русский язык и сказка о добре, одиночестве, любви и потере «Маленький Принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

15 июля стало известно, что Елена Вакуленко-Пинская основала свой литературный подкаст «Книжный клуб «Малева». Первый выпуск опубликован на VK Видео.

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