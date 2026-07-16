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Культура

Певица Кеша просит фанатов присылать ей человеческие зубы

Певица Кеша призналась, что создает из зубов фанатов украшения и декор для дома
Mario Anzuoni/Reuters

Американская певица Кеша рассказала, что собирает человеческие зубы, которые присылают ей фанаты. Ее слова передает metro.co.uk.

Все началось с того, что один из поклонников упомянул о выпавшем молочном зубе своего ребенка. Кеша попросила отдать ей этот зуб — и сегодня в ее коллекции более тысячи зубов.

«Я поп‑звезда. Мне нужны ваши зубы. Куда они деваются? Вы смываете их в унитаз? Отдайте их мне», — заявила исполнительница.

Кеша поделилась, что сделала из экспонатов ожерелье, серьги, ремень и даже корону. Оставшиеся зубы артистка расставила по дому в маленьких баночках.

«Я начала собирать их еще и потому, что это здорово отпугивает гетеросексуальных мужчин», — призналась Кеша.

Однако коллекция Кеши не ограничивается человеческими зубами: в ней есть и удаленные зубы ее кошек. Певица рассказывала в подкасте Call Her Daddy, что хранит их как память о любимых питомцах.

Кеша (Ke$ha) начала музыкальную карьеру в 2006 году. Спустя несколько лет она выпустила песню «Tik Tok», которая стала самым успешным цифровым синглом 2010 года и в общей сложности был скачан 12,8 миллиона раз.

В 2015-м Кеша дала интервью Vogue, в котором призналась, что долгое время страдала пищевым расстройством и даже лежала в реабилитационном центре. Тогда же исполнительница обвинила своего продюсера Доктора Люка в сексуальном насилии и психологическом давлении на протяжении 10 лет.

Ранее мужчине удалили последние 12 зубов после жалобы на боль в зубе.

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