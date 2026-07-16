Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Домработница Юрия Смирнова раскрыла состояние здоровья артиста перед кончиной

Домработница Смирнова Пустынина: актер убеждал близких, что выздоровеет
Руслан Кривобок/РИА Новости

Домработница Юрия Смирнова Светлана Пустынина рассказала на прощании, что артист испытывал проблемы со здоровьем перед кончиной. Ее слова передает «Абзац».

По словам Пустыниной, несмотря на ухудшение состояния, Смирнов убеждал близких, что «выкарабкается» и выздоровеет. Домработница отметила, что дружила с артистом.

«Он мне очень много чего рассказывал, очень интересно, очень занимательно. Мы иногда часами разговаривали – про его роли, про спектакли, про кино, вспоминали всё», — поделилась Пустынина.

11 июля Театр на Таганке сообщил в соцсетях, что Смирнова не стало. Представители учреждения отметили игру артиста в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой» и «Десять дней, которые потрясли мир». Его последним спектаклем стала «Земляничная поляна», в которой он исполнил роль профессора Исаака Борга.

В фильмографии Смирнова более 50 ролей. Он снимался в проектах: «Белые одежды», «Черный треугольник», «Вечный зов», «Старики-разбойники», «Бумбараш», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».

Ранее подруга Фриске Наталья обвинила Дмитрия Шепелева в сливе снимков больной певицы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!