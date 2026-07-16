Домработница Юрия Смирнова раскрыла состояние здоровья артиста перед кончиной

Домработница Юрия Смирнова Светлана Пустынина рассказала на прощании, что артист испытывал проблемы со здоровьем перед кончиной. Ее слова передает «Абзац».

По словам Пустыниной, несмотря на ухудшение состояния, Смирнов убеждал близких, что «выкарабкается» и выздоровеет. Домработница отметила, что дружила с артистом.

«Он мне очень много чего рассказывал, очень интересно, очень занимательно. Мы иногда часами разговаривали – про его роли, про спектакли, про кино, вспоминали всё», — поделилась Пустынина.

11 июля Театр на Таганке сообщил в соцсетях, что Смирнова не стало. Представители учреждения отметили игру артиста в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой» и «Десять дней, которые потрясли мир». Его последним спектаклем стала «Земляничная поляна», в которой он исполнил роль профессора Исаака Борга.

В фильмографии Смирнова более 50 ролей. Он снимался в проектах: «Белые одежды», «Черный треугольник», «Вечный зов», «Старики-разбойники», «Бумбараш», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».

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