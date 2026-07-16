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Культура

Маша Распутина отказалась от «позорной» пенсии

Певица Маша Распутина отказалась от пенсии
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Певица Маша Распутина рассказала в беседе с News.ru, что отказалась от своей пенсии.

Распутина назвала сумму позорной. Она подчеркнула, что уже 37 лет выступает на эстраде.

«А зачем мне такая кость брошенная? Слава богу, что я до сих пор востребована. Я себе на кусок хлеба сама заработаю. Только не такая позорная пенсия. Не хочу! Я всегда буду молодой!» — заявила артистка.

9 июля муж Распутиной Виктор Захаров раскрыл размер пенсии жены. Он рассказал, что артистка получала восемь тысяч рублей в месяц. Бизнесмен отметил, что дочь певицы Лидия получает пособие по инвалидности — и оно больше. Пенсия самого предпринимателя составляет 19 тысяч рублей.

Захаров также рассказал, что до 2025 года у Распутиной не была оформлена пенсия. Артистка могла выйти на нее еще несколько лет назад по возрасту, но не занималась этим вопросом. Когда бизнесмен решил помочь ей с оформлением начислений, Пенсионный фонд отправил исполнительнице документ. В нем сказано, что певице не положена пенсия. Как оказалось, произошла ошибка. Позже артистке оформили пенсию.

Ранее Маша Распутина выиграла суд по делу о дележке дома.

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