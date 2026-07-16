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Культура

Звезды украинской передачи «Каламбур» продолжают зарабатывать в России миллионы

SHOT: владельцы украинской передачи «Каламбур» вывели из России ₽89 млн за год
Calambur Group

Владельцы украинской передачи «Каламбур» за год вывели из России почти 100 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, актеры продолжают зарабатывать на российской аудитории, при этом проживая в Одессе. Только за прошлый год общая выручка «Каламбура» в России составила 91 млн рублей. Из них 89 млн рублей были выведены из РФ на Украину через американскую компанию.

Телепередача «Каламбур» появилась в 1996 году в Харькове. В этом же году проект удалось продать российскому каналу ОРТ, где до 2000 года включительно было показано 90 премьерных выпусков. С 2000 по 2001 год на канале РТР показали еще 36 новых выпусков. Всего было снято 136 оригинальных выпусков. С 2003 по 2009 год повторы выходили на телеканалах ТНТ и ДТВ, а с 2012 по 2014-й и с 2018 по 2021 годы — на канале «Перец/Че». С 2024 года архив передачи выходит на российском телеканале НВВ.

В SHOT обратили внимание, что юридическое управление проектом с самого начала осуществлялось через американскую компанию, созданную в США в 1997 году. Отмечается, что актеры проекта Юрий Стыцковский, Алексей Агопьян, Татьяна Иванова, Вадим Набоков, проживая в Одессе, не высказываются против России, а наоборот разговаривают с подписчиками из РФ на русском языке. Продюсер Юрий Володарский — киевлянин. На данный момент он живет в США.

Ранее сообщалось, что доходы Меладзе в России взлетели в семь раз с начала СВО.

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