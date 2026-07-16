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Культура

Волочкова рассказала об обнаруженной у нее серьезной гематоме

Волочкова опровергла сообщения о своей госпитализации
Igor Primak/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опровергла информацию о своей госпитализации, уточнив, что она всего лишь проходила плановый осмотр после перенесенной операции на ноге.

По ее словам, она просто ездила на плановый осмотр, во время которого профессор выявил серьезную гематому.

«В итоге мне диагностировали надрыв мышцы из-за моих растяжек. Слишком много провела концертов и слишком рано вышла на сцену», – заявила Волочкова.

Она добавила, что врачи рекомендуют ей взять творческую паузу и на время отказаться от выступлений из-за риска серьезных осложнений.

В феврале Волочкова перенесла операцию на ноге. Ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время артистка передвигалась на костылях.

Как заявила Волочкова, до операции она танцевала с полностью стертым хрящом в суставе. 20 мая артистка впервые после операции станцевала танго с партнером.

Ранее Волочкова похвасталась растяжкой после восстановления.

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