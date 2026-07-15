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Культура

Лорак раскрыла секрет молодости: «Женщина стареет, когда перестает быть желанной»

Певица Ани Лорак назвала сексуальность основой успеха и долголетия
anilorak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ани Лорак призналась в шоу Ксении Собчак на «VK Видео», что мужчин привлекает не столько внешняя картинка, сколько внутренняя энергия.

«Привлекает сексуальность. Я достаточно интеллектуальна, но мужчин все‑таки больше привлекает моя энергия. Сексуальность — это не картинка, это вязкая такая энергия», — отметила Лорак.

По мнению певицы, понятие «секс» стоит воспринимать гораздо глубже: она считает его основой многих жизненных процессов. Лорак убеждена, что раскрытая сексуальная энергия напрямую связана с успехом и финансовым благополучием.

«Если бы люди чаще занимались любовью, никто бы никого не захотел разрушать, не желать зла, не завидовать. Это молодость и долголетие. Женщина стареет, когда она перестает быть желанной», — заявила певица.

Недавно Лорак рассказала, что тратит около 100 тысяч в месяц. Она удивилась тому, что некоторым людям нужны миллионы ежемесячно.

Певица родилась в украинском городе Кицмань. В марте 2024 она певица подала заявление на российское гражданство. В июне 2025-го артистка стала гражданкой России. 9 июня ей выдали паспорт.

Ранее Ани Лорак выступила на сцене в «голом» мини-платье.

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