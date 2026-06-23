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Культура

Названы артисты с самыми популярными треками для летнего отдыха

Песни Мераба Амзоева стали самыми популярными треками для летнего отдыха
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

Грузинский певец Мераб Амзоев стал самым популярным у россиян артистом из стран, ассоциируемых с летним отдыхом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН Музыка».

Амзоев покорил чарты синглами «Были бы крылья», «Крутятся» и «Серебро». На втором месте итальянский музыкант и актер Адриано Челентано с хитом «Confessa». Испанский артист Энрике Иглесиас замкнул тройку лидеров. Его песни «Ring My Bells», «Tired Of Being Sorry» и «Be With You» оказались наиболее востребованными среди россиян.

Французские исполнители Desireless, Zaz с Je veux и Qué vendrá оказались на 4 месте среди артистов из стран, ассоциируемых с летним отдыхом. Турецкий музыкант Tarkan замкнул пятерку лидеров. Самыми прослушиваемыми его песнями стали «Dudu», «Şımarık» и «Kuzu Kuzu».

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