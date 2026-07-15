Нонна Гришаева сыграет главную роль в мюзикле «Вальмон. Опасные связи»

В Театриуме на Серпуховке пройдет премьера мюзикла «Вальмон. Опасные связи». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театра.

Постановка стартует 14-15 октября. Мюзикл станет сценической версией романа Пьера Шодерло де Лакло. В главных ролях заслуженная артистка Нонна Гришаева и лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Дмитрий Ермак. Режиссером мюзикла стал Илья Архипов.

Гришаева призналась, что изменит образ героини Маркиза де Мертей, созданный Гленн Клоуз в экранизации 1988 года. Там персонаж представлен как расчетливая дама.

«Я никогда в жизни не плела интриг, я это ненавижу. И именно поэтому мне очень интересен этот образ, хочется попробовать, что это такое, как это бывает, посуществовать в этом изнутри. Мы будем разрушать шаблоны. Моя Мертей – глубоко несчастная женщина, потому что она заморозила свою кровь до нуля, чтобы больше не обжечься», — рассказала актриса.

В спектакле воссоздается изысканная атмосфера Франции XVIII века. Над ней работали художница-сценограф Алена Пескова и художница по костюмам Ирина Алексеева. Над музыкой работал композитор Александра Богачева, а над хореографией — Сергей Нарышев.

Ранее сообщалось, что Нонна Гришаева снимется в экранизации «Фунтика».