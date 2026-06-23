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Культура

Нонна Гришаева снимется в экранизации «Фунтика»

Актриса Нонна Гришаева сыграет Беладонну в «Фунтике»
Сергей Пятаков/РИА Новости

Актриса Нонна Гришаева присоединилась к актерскому составу экранизации «Фунтика». Об этом сообщает кинопрокатная компания «Вольга».

Гришаева исполнит роль главной антагонистки — Госпожи Беладонны. Ее героиня — хозяйка цирка, использующая поросенка Фунтика в корыстных целях.

Актриса призналась, что всегда мечтала сыграть в экранизации сказки, но ее не приглашали на такие роли. Гришаева сразу же согласилась, когда ей предложили сняться в «Фунтике».

«В работе над отрицательным героем каждый артист, в первую очередь, должен найти ему оправдание. Я для себя его придумала и именно поэтому даже попросила сценаристов добавить в финале сцену раскаяния», — поделилась артистка.

Гришаева высоко оценила работу художников по костюмам и гриму. Она сравнила стиль картины с фильмом «Величайший шоумен».

Сюжет картины повторит основные мотивы оригинального мультфильма. Фунтик сбегает от своей хозяйки Беладонны, отказываясь обманывать прохожих, и отправляется в путь вместе с цирковыми артистами — клоуном-фокусником дядюшкой Мокусом и его обезьянкой Бамбино. По дороге герой скрывается от сыщиков Добера и Пинчера, которые разыскивают его по приказу Беладонны.

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