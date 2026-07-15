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Культура

У лидера группы «Звери» обнаружили долги

РИА: певец Рома Зверь задолжал 18 тысяч рублей патентных пошлин
Пресс-служба артиста

Лидер рок-группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) оказался должен 18 тысяч рублей патентных пошлин. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, у других участников группы «Звери» нет задолженностей.

9 июля группа «Звери» объявила, что возьмет творческий отпуск после текущего тура. 15 августа в «Лужниках» состоится последний концерт перед перерывом.

Продюсер Павел Рудченко считает, что «Звери» могут увеличить спрос на свою музыку и гонорары после творческого перерыва. По словам музыкального эксперта, коллектив Ромы Зверя входит в число топовых артистов, и у него достаточно много хитов для того, чтобы популярность не спадала даже во время паузы в карьере.

Группа «Звери» существует с 2001 года. Коллектив записал семь студийных альбомов и 5 мини-альбомов. Также среди хитов «Зверей» — «Дожди-пистолеты», «До скорой встречи», «Танцуй», «Для тебя» и другие.

В сентябре 2025-го Рома Зверь назвал главную песню коллектива. Артист считает, что визитной карточкой группы является трек «Районы-кварталы».

Ранее эксперт объяснила склонность российских звезд уклоняться от уплаты налогов.

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