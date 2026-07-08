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У Алексея Столярова и Веры Бонд родился сын

Super: блогер Алексей Столяров стал отцом во второй раз
Telegram-канал «Алексей Столяров блогер»

Жена фитнес-блогера Алексея Столярова, танцовщица Вера Бонд (настоящее имя — Вера Бондарева), родила сына. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Столяров присутствовал на родах. Имя его сына неизвестно. Для Бондаревой мальчик стал первенцем, а для блогера — вторым ребенком.

Столяров состоял в отношениях с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу. В их союзе родилась дочь Милана. Блогер в интервью для YouTube-шоу «вМесте» признавался, что стал дружнее с экс-возлюбленной после расставания. По словам бизнесмена, он не надеялся сохранить с матерью ребенка хорошие отношения. Спортсмен не верил, что после разрыва люди могут спокойно продолжать общаться и работать вместе, но Шойгу доказала ему обратное.

В декабре 2025-го Алексей Столяров расписался со своей возлюбленной, чемпионкой по бальным танцам Верой Бондаревой, в присутствии дочери от Ксении Шойгу. Жена спортсмена держала четырехлетнюю Милану за руку, когда они втроем появились перед гостями.

Ранее беременная Ксения Шойгу раскрыла месяц рождения дочки.

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