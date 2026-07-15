Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Культура

Названа сумма гонорара Натальи Орейро на корпоративах в России

SHOT: актриса Наталья Орейро запросила 28 млн рублей за выступление в России
Софья Анцупова/Пресс-служба Киностудии Горького

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро может начать проводить частные корпоративы в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Орейро просит за свои выступления в России 28 миллионов рублей. За эту сумму она споет свои хиты, в том числе саундтреки из сериала «Дикий ангел». Если заказчик согласен, чтобы артистка исполняла под фонограмму, то Орейро готова снизить гонорар до 19 миллионов рублей.

В райдере Орейро прописан номер в пятизвездочном отеле с блэкаут-шторами, растительная пища, кедровое молоко, газировка без сахара и дубайский шоколад.

В 2025-м Орейро приезжала в Россию на съемки фильма «Письмо Деду Морозу». Артистка примерила на себя образ Снегурочки. Часть съемок прошла в Карелии.

Орейро рассказала, что зима в Карелии не показалась ей такой холодной, как в Сибири. Она уточнила, что климат был приемлемый.

В проекте также приняли участие Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Кристина Асмус, Анатолий Цой, Азамат Нигманов, Дима Билан, Эвелина Бледанс, Игорь Жижикин, Владимир Стержаков, Зоя Бербер, Роман Попов и Владимир Симонов.

Ранее Сати Казанова подняла цену на выступления с хитами в три раза.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 15 июля. Новая льгота по ипотеке, сокращение очередей на заправках и расширенный редактор статей в Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!