Названа сумма гонорара Натальи Орейро на корпоративах в России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро может начать проводить частные корпоративы в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Орейро просит за свои выступления в России 28 миллионов рублей. За эту сумму она споет свои хиты, в том числе саундтреки из сериала «Дикий ангел». Если заказчик согласен, чтобы артистка исполняла под фонограмму, то Орейро готова снизить гонорар до 19 миллионов рублей.

В райдере Орейро прописан номер в пятизвездочном отеле с блэкаут-шторами, растительная пища, кедровое молоко, газировка без сахара и дубайский шоколад.

В 2025-м Орейро приезжала в Россию на съемки фильма «Письмо Деду Морозу». Артистка примерила на себя образ Снегурочки. Часть съемок прошла в Карелии.

Орейро рассказала, что зима в Карелии не показалась ей такой холодной, как в Сибири. Она уточнила, что климат был приемлемый.

В проекте также приняли участие Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Кристина Асмус, Анатолий Цой, Азамат Нигманов, Дима Билан, Эвелина Бледанс, Игорь Жижикин, Владимир Стержаков, Зоя Бербер, Роман Попов и Владимир Симонов.

Ранее Сати Казанова подняла цену на выступления с хитами в три раза.