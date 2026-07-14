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Культура

На концерте Крида школьница с инвалидностью оказалась в давке

Организаторы концерта Крида выразили сожаление в связи с давкой на выступлении
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Организаторы концерта певца Егора Крида в «Лужниках» сообщили РИА Новости, что сотрудники службы охраны оперативно оказали помощь оказавшейся в толпе школьнице с инвалидностью.

По словам организаторов, девочку вывели из плотного скопления людей и передали медицинскому персоналу. Они уверили, что при подготовке к концерту соблюдали все правила безопасности.

«Искренне сожалеем, что посещение концерта оказалось связано для одной из зрительниц с подобными переживаниями. Мы все желаем ей скорейшего восстановления», — заявили организаторы.

Как отмечает РИА, в июле школьница с инвалидностью оказалась в давке на концерте Крида в Москве. Ее мать утверждала, что девочка находится в стрессе, отказывается ехать в больницу и почти не ест.

22 марта 11-летняя девочка пострадала на концерте певца Егора Крида в Краснодаре. Возле входа в здание образовалась давка из-за большого количества людей. Из-за этого девочку зажало металлическим ограждением. Врачи диагностировали ей ушиб мягких тканей живота.

Ранее Крид рухнул на сцене во время концерта в «Лужниках».

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