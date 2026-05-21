Олег Газманов обвинил бывшего директора в пропаже 15 млн рублей

Певец Олег Газманов заявил, что не знал о схеме экс-продюсера с уходом от налогов
oleggazmanov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Олег Газманов дал показания в суде против бывшего концертного директора Дмитрия Царенко. Его слова передает Telegram-канал Mash.

Газманов заявил, что не знал о схеме экс-директора с уходом от налоговой. Он обвинил Царенко в пропаже 15 миллионов рублей. По словам певца, он вскрыл схему после аудита. Как оказалось, что часть выступлений якобы проводили через ИП экс-менеджера. Музыкант утверждает, что не знал об этом. Как отметил артист, после увольнения Царенко гонорары внезапно выросли на 30–40%.

По версии Царенко, весь договор был фиктивным, а сам Газманов просил часть оплаты передавать мимо ИП — наличными. Певец объяснил владение наличными деньгами «личными средствами для родственников». Отмечается, что во время заседания артист перебивал бывшего директора, уходил от вопросов и пытался сам вести допрос. Царенко отказался признавать вину.

В суде Газманов рассказал, что зарабатывает около 25 миллионов рублей в год авторских выплат и «довольно часто» берет наличные от спонсоров. Музыкант был уверен, что все концертные выплаты проходили через бухгалтерию.

Ранее с рэпера Pharaoh взыскали штраф за пропаганду наркотиков.

 
