Социалисты осудили Тейлор Свифт за «безвкусную» свадьбу

Свадьба певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси вызвала негативную реакцию со стороны социалистов. Об этом сообщает Fox News.

По данным канала, представители левой политической идеологии раскритиковали свадьбу знаменитостей за демонстрацию роскоши миллиардеров и нарушение привычного уклада жизни Нью-Йорка в разгар праздничных выходных. Одним из людей, которые высказали свою критику, стал американский стример и левый политический комментатор Хасан Пайкер.

Пайкер назвал свадьбу Свифт безвкусной.

«Это еще раз демонстрирует, что неважно, насколько тебя любит публика, если ты миллиардер, ты все еще миллиардер и собираешься заниматься миллиардерской хренью», — заявил стример.

С мнением Пайкера согласилась социалистка Эмма Вигеланд, назвав Свифт «психопаткой-миллиардершей». Среди демократов торжество раскритиковала пресс-секретарь бывшего мэра Нью-Йорка Эрика Адамса Фабьен Леви.

«Эта свадьба создает неудобства тысячам местных жителей, влияет на крупнейший транспортный узел страны и отвлекает полицейских от патрулирования улиц в условиях повышенной угрозы», — рассказала Фабьен Леви.

Как отметили в Fox News, Свифт пользовалась поддержкой и вызывала симпатию у представителей левых. Она поддерживала Джо Байдена и Камалу Харрис в предвыборной гонке 2024 года, критиковала Дональда Трампа и выступала в поддержку легализации абортов.

Ранее стала известна сумма, которую отдала Тейлор Свифт в бюджет Нью-Йорка из-за свадьбы.