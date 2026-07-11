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Культура

Названа сумма, которую отдала Тейлор Свифт в бюджет Нью-Йорка из-за свадьбы

Мэр Нью-Йорка Мамдани: Тейлор Свифт выплатила $160 тысяч за перекрытие улиц
Carlos Barria/Reuters

Американская певица Тейлор Свифт выплатила в бюджет Нью-Йорка более $160 тысяч за обеспечение безопасности и перекрытие улиц в день своей свадьбы. Об этом заявил мэр города Зохран Мамдани, телеканал Newsmax.

«Свифт уже оплатила стоимость разрешения на само мероприятие и обеспечение сил реагирования на нем, превышающую $160 тысяч», — сказал он.

Тейлор Свифт и ее возлюбленный Трэвис Келси подготовили для своих гостей на свадьбе дорогостоящие подарки, в том числе сумки Chanel, часы ювелирного бренда Cartier и автомобиль. Однако интернет-пользователи не оценили идею молодоженов, назвав ее излишеством.

4 июля Тейлор Свифт вышла замуж за Трэвиса Келси. На свадьбу пригласили около тысячи гостей, в числе которых практически вся команда НФЛ «Канзас-Сити Чифс» (в которой играет Келси), а также Хью Грант, Селена Гомес, Зои Кравиц, Бенсон Бун, Дакота Джонсон, Марен Моррис, Эд Ширан с супругой Черри Сиборн, Карли Клосс и другие.

Ранее возлюбленная Брэда Питта в полупрозрачном платье пришла с актером на свадьбу Тейлор Свифт.

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