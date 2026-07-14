Звезда сериала «Жаркое соперничество» устроил скандал и пытался сжечь свои фото

Канадский актер Хадсон Уильямс устроил скандал на улицах Парижа. Об этом сообщает NME.

Уильямс поссорился с преследовавшей его папарацци. Он просил перестать его снимать и не разговаривать с ним. Артист подчеркнул, что неизвестные ведут себя жутко. Актер выхватил из рук одного из них свои фото для автографа и попытался поджечь их зажигалкой. Когда у него это не получилось, артист пообещал сделать это дома. После знаменитость потребовал не преследовать его и ускорил шаг.

Хадсон Уильямс известен по главным ролям в сериале «Жаркое соперничество».

«Жаркое соперничество» — это сериал, основанный на серии романов Рэйчел Рид «Game Changers». Проект рассказывает о двух выдающихся хоккеистах НХЛ, канадце Шейне Холландере и россиянине Илье Розанове. Молодые люди соперничают на льду, но тайно состоят в близких отношениях в реальной жизни.

Режиссер и сценарист сериала Джейкоб Тирни. В проекте также сыграли Франсуа Арно, Кристина Чанг, Дилан Уолш, Робби Грэм-Кунц, Каллан Поттер, Кристина Чанг, Дилан Уолш, Колтон Стюарт.

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