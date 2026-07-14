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Культура

«Элвин и бурундуки» станут блогерами

WSJ: франшиза «Элвин и бурундуки» получит перезапуск
Fox 2000 Pictures

Анимационная компания Big Shot Pictures и продюсерская фирма Bagdasarian Productions собираются перезапустить франшизу «Элвин и бурундуки». Об этом сообщает Wall Street Journal.

Новые «Элвин и бурундуки» будут ориентироваться на современное поколение. Компании хотят сделать из персонажей инфлюенсеров, публикующих короткие ролики в социальных сетях.

Big Shot Pictures и Bagdasarian Productions хотят делать видеоклипы и подборки с реакциями персонажей на культурные события, а также их вариациями исполнения ставших классикой песен.

Как отмечает WSJ, компания Big Shot Pictures приобрела долю 25% франшизы. Помимо коротких видео, они планируют полнометражный фильм с бурундуками. Его релиз запланирован на вторую половину 2028 года. Выход картины приурочен к 70-летию франшизы.

«Элвин и бурундуки» были придуманы в 1958 году. За время существования франшизы герои выпустили 38 студийных альбомов. Их песни удостоились пяти премий «Грэмми».

Ранее сообщалось, что Фредди Крюгер вернется на экраны в новом «Кошмаре на улице Вязов».

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