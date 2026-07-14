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Культура

Звезда сериала «Зовите Витю!» составил плейлист любимых треков

Актер Риналь Мухаметов рассказал, что пишет музыку на английском языке
Пресс-служба КИОН

Актер Риналь Мухаметов, известный по новому сериалу «Зовите Витю!», поделился с «Газетой.Ru» своими музыкальными предпочтениями в рамках проекта сервиса «КИОН Музыка».

Среди любимых треков артиста — песня «Strange Love» группы Depeche Mode, A Softer War коллаборация Moby и The Void Pacific Choir «A Softer War», трек «Listen to My Voice» от Gary Numan, а также синглы «Hysteria «(Gesaffelstein) и «Fading «(Ka$tro).

По словам Мухаметова, ему нравится «терпкий, небрежный, но дисциплинированный и внятный звук».

«Дисциплинирует его, как мне кажется, заложенная в тексте мысль. Она о любви, свободе и вечных размышлениях над вопросами: кто я? для чего я? и для чего вообще это все?» — отметил актер.

Также Мухаметов рассказал о своем новом музыкальном релизе — макси‑сингле Triptych, состоящем из трех композиций на английском языке. Идея проекта родилась у него из повседневных размышлений.

«Решил попробовать перевести свои раздумья и фантазии — пока шел от метро до дома — на другой язык и послушать, как они будут видоизменяться в музыкальном плане», — сказал он.

Мухаметов подчеркнул, что музыка для него — это прежде всего способ самовыражения как личности, а не как актера.

«Музыку и стихи я пишу сам, а актерство предполагает командную работу. Кинематограф не всегда твое видение, а вот музыка в моем случае — это эмансипация от общепринятых, стандартных рамок», — поделился артист.

Ранее стали известны артисты с самыми популярными треками для летнего отдыха.

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