В Дарвиновском музее раскроют самые неожиданные факты о кератине

В Дарвиновском музее открылась 14 июля выставка «От когтей до кончиков волос», посвященная свойствам белка кератина. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В экспозиции, которая будет работать до 15 ноября, представлены более 150 экспонатов. Посетители узнают, почему кератин может быть одновременно мягким, как пух шиншиллы или кашемир, и твердым, почти как металл (например, когти казуара или рога носорога).

Отдельный блок посвящен строению человеческих волос и причинам появления седины, а также особенностям роста рогов у полорогих животных. На выставке есть тактильная зона, где можно на ощупь сравнить образцы конского волоса, щетины, войлока, а также разных видов шерсти.

Еще одна глава проекта «От когтей до кончиков волос» расскажет гостям о перьях. Посетители узнают, как устроено перо и почему оперение птиц переливается всеми цветами радуги. Также покажут сенсационные находки последних лет — оперенных динозавров, в том числе ютираннуса и микрораптора, у которого перья покрывали все четыре конечности.

Завершает выставку раздел о китовом усе — цедильном аппарате китов, который в прошлом ценился очень высоко и использовался для изготовления корсетов, зонтов и матрасов.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась выставка, где состав участников держат в секрете.