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Культура

Линда Лапиньш о Гузеевой: «Та злая, омерзительная тетя»

Звезда сериала «ГДР» Линда Лапиньш назвала Гузееву сумасшедшей актрисой
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Актриса Линда Лапиньш поделилась впечатлениями от работы с Ларисой Гузеевой на съемочной площадке сериала «Холод». Ее слова цитирует Voice.

Лапиньш призналась, что восхищается профессионализмом коллеги. Она заявила, что обожает Гузееву.

«Она прекрасная. Она, мне кажется, в самом лучшем смысле этого слова абсолютно сумасшедший человек. Совершенно сумасшедшая актриса. Она приходит на площадку, и ты понимаешь, что Ларисы Гузеевой не существует. Сейчас существует вот та злая, омерзительная тетя, которая тебя сейчас просто накроет такой волной, что тебе не спастись», — сказала артистка.

Также Линда тепло отозвалась о своей партнерше по проекту Любови Аксеновой. Она отметила, что, несмотря на неизбежную «притирку» в любом проекте, с Аксеновой у нее сразу сложился рабочий контакт.

Сериал «Холод» выйдет 16 июля сразу в трех онлайн-кинотеатрах — «Иви», START и Wink. Актриса Любовь Аксенова исполнила в проекте роль мстительной арестантки, а Лапиньш — ее сокамерницу. Гузеева же сыграла в сериале жесткую чиновницу Цапкову.

Ранее Лариса Гузеева показала, как выглядела в детстве.

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