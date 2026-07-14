Евгения Медведева назвала имя женщины, которая ее вдохновляет

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поддержала коллегу по шоу «Титаны» Анну Кикину, которая готовится к полету в космос. Своим мнением о космонавте фигуристка поделилась с «Газетой.Ru».

По словам Медведевой, Кикина служит ярким примером того, что любая мечта достижима — если искренне любить свое дело и ежедневно трудиться ради цели.

«Меня восхищают ее сила характера, выдержка и невероятная целеустремленность. Такие женщины вдохновляют не только тех, кто мечтает о космосе, но и девушек, которые выбирают свой путь в любой профессии. Хочу пожелать Анне легкого старта, успешной миссии и благополучного возвращения домой. Мы все будем ждать ее на Земле с новыми историями и новыми победами», — заявила она.

Уже 14 июля Анна Кикина отправится к Международной космической станции в составе экипажа экспедиции МКС‑75. Старт корабля «Союз МС‑29» запланирован с космодрома Байконур. Вместе с Кикиной в экипаж вошли космонавт Петр Дубров и астронавт NASA Анил Менон. На орбите команде предстоит провести свыше восьми месяцев: за это время они выполнят ряд научных исследований и экспериментов.

Ранее на Байконуре началась финальная подготовка к запуску «Союза» с американцем.