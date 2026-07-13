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Культура

Певица Тося Чайкина снялась в криминальной комедии

Певица Тося Чайкина сыграла в сериале «Нам кранты»
КИОН

Певица Тося Чайкина приняла участие в сериале «Нам кранты». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «КИОН».

Чайкина исполнит саму себя. По сюжету, она выступит в родном городе главных героев. Сержант пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки и увидеть любимую артистку.

В серии с певицей прозвучат такие хиты Чайкиной, как «Создавай свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия», «В кармане».

«Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют уже внутри вымышленного мира. Для меня это был новый опыт, и, кажется, довольно веселый», — поделилась исполнительница.

Сериал рассказывает о трех друзьях детства, чей авантюризм приводит к неприятным последствиям. Парни случайно разрушают машину местного авторитета, тем запуская цепочку нелепых событий.

Режиссером выступил Александр Собичевский. За сценарий отвечал Илья Шошин. В ролях: Макар Хлебников, Антон Шокалюк, Шарифбек Закир, Елизавета Ищенко, Елизавета Кононова, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Журавлев, Евгения Калинец, Андрей Прытков, Эдуард Володин, Гоша Токаев, Святослав Рогожан, Мадлен Джабраилова.

Ранее певица Тося Чайкина подверглась оскорблениям в московской бильярдной.

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