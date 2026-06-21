Путин присвоил Конкину звание народного артиста

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении актеру Владимиру Конкину звания народного артиста. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Конкин удостоился звания за заслуги и многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства. В этот же день скульптор Айдын Мир Паша оглы Зейналов получил звание заслуженного художника России.

Владимир Конкин окончил Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова в 1972-м. В том же году он стал актером Харьковского ТЮЗа. С 1974 года артист начал работать на киностудии имени А. П. Довженко. Он получил первую известность после роли Павла Корчагина в фильме «Как закалялась сталь» режиссера Николая Мащенко.

В фильмографии актера более 50 работ. Он снимался в таких проектах, как «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи изменить нельзя». Конкин также работал актером дубляжа. Он принял участие в озвучке картин «Спасти рядового Райана», «Сопрано», «Такси», «Властелин колец: Возвращение короля», «Эффект бабочки».

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