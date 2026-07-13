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Кушанашвили рассказал о безденежье

Шоумен Отар Кушанашвили заявил, что его авторская программа не приносит денег
Телеграм-канал КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал в Telegram-канале, что до сих пор рассматривает вариант закончить карьеру в 2027 году.

По словам Кушанашвили, одной из причиной принятия такого решения стало безденежье. Журналист заявил, что его авторская программа «КАКОВО?!». Телеведущий признался, что не хочет рисковать своим здоровьем ради неприбыльного проекта.

Кушанашвили также не желает стариться на глазах у публики.

«По-прежнему полагаю программу «КАКОВО?!» своим генеральным делом. Капитальным. И с пацанами говорю об этом часто, почему я хочу закончить. Чтобы запомниться таким дерзким, залихватским победителем. Посмотрим, как будет дела», — рассказал шоумен.

Кушанашвили боролся с раком с июня 2024 года. В июле он начал курс химиотерапии. 1 октября в Москве успешно прооперировали Кушанашвили. Операция длилась более десяти часов: сначала шоумену удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике. 14 октября Кушанашвили сообщил об окончании своей «триумфальной» борьбы с раком. Шоумен до сих пор проходит восстановление после болезни.

Ранее Кушанашвили рассказал о проблемах со сном после победы над раком.

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