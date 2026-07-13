Умерла звезда сериалов Marvel Вай Чинхо

Актриса Вай Чинхо, известная по роли мадам Гао в телесериалах киновселенной Marvel, умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщает издание Variety.

Вай Чинхо скончалась 10 июля. По информации коллег артистки, причиной ее смерти стал инсульт.

Представитель актрисы сообщил изданию, что ее семья выразила глубокую благодарность всем, кто поддержал близких и поделился воспоминаниями о Вай Чинхо.

В сериалах Marvel «Сорвиголова», «Железный кулак» и «Защитники» актриса исполнила роль мадам Гао — влиятельной злодейки, занимавшейся торговлей героином в Нью-Йорке.

Дебют Вай Чинхо в кино состоялся в 1990 году, когда она появилась в эпизодической роли в фильме «Человек-кадиллак». Кроме того, актриса озвучила одного из персонажей популярной видеоигры Grand Theft Auto: San Andreas.

В этот же день стало известно о смерти актера из культового фильма «Парк юрского периода» Сэма Нилла. В 2022 году у актера диагностировали редкую форму рака крови — ангиоиммунобластическую Т-клеточную лимфому. После неудачи первоначального лечения он прошел альтернативную терапию, которая позволила добиться ремиссии.

Ранее сообщалось о смерти звезды фильма «Безумный Макс».