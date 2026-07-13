Россияне стали чаще слушать российскую эстраду

В России в семь раз увеличился спрос на российскую эстраду. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН Музыка».

Анализ сервиса показал, что количество слушателей песен российской эстрады стало вдвое больше за последние три месяца. Такие композиции стали популярны благодаря разнообразию легких музыкальных форм, таких как симфонические миниатюры, отрывки из оперетт, песни и марши.

Самые популярные треки российской эстрады по числу прослушиваний с 1 апреля по 30 июня 2026-го стала песня группы «Ласковый май» «Седая ночь». На втором и третьем месте оказались композиции коллектива «Комиссар» — «Королева снежная» и «Ты уйдешь». Четвертое место заняла песня «Ничего не говори» от «Рок-острова». Пятерку замкнул «Чистый лист» от «НЭНСИ». В топ-10 также вошли «Гранитный камушек» «Божьи Коровки», «Не бойся» Юрия Шатунова, «А река течет» «Любэ», «Белые розы» «Ласкового мая» и «Просто неземная...» Эда Изместьева.

Наибольшими поклонниками российской эстрады оказались мужчины и люди старше 55 лет.

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