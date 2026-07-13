Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Культура

Россияне стали чаще слушать российскую эстраду

Песня «Седая ночь» стала самой популярной эстрадной композицией у россиян
Антон Белицкий/РИА «Новости»

В России в семь раз увеличился спрос на российскую эстраду. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН Музыка».

Анализ сервиса показал, что количество слушателей песен российской эстрады стало вдвое больше за последние три месяца. Такие композиции стали популярны благодаря разнообразию легких музыкальных форм, таких как симфонические миниатюры, отрывки из оперетт, песни и марши.

Самые популярные треки российской эстрады по числу прослушиваний с 1 апреля по 30 июня 2026-го стала песня группы «Ласковый май» «Седая ночь». На втором и третьем месте оказались композиции коллектива «Комиссар» — «Королева снежная» и «Ты уйдешь». Четвертое место заняла песня «Ничего не говори» от «Рок-острова». Пятерку замкнул «Чистый лист» от «НЭНСИ». В топ-10 также вошли «Гранитный камушек» «Божьи Коровки», «Не бойся» Юрия Шатунова, «А река течет» «Любэ», «Белые розы» «Ласкового мая» и «Просто неземная...» Эда Изместьева.

Наибольшими поклонниками российской эстрады оказались мужчины и люди старше 55 лет.

Ранее стало известно, какие хиты СССР слушают в 2026 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!