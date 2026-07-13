Умер главный актер «Парка юрского периода»

Новозеландский актер Сэм Нилл скончался в возрасте 78 лет. Печальные новости подтвердила его семья в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Родные актера рассказали, что Нилл умер 13 июля в австралийском Сиднее в окружении близких. Родственники отметили, что его уход оказался внезапным и неожиданным.

При этом они подчеркнули, что актер находился в ремиссии после борьбы с онкологическим заболеванием, а также поблагодарили персонал частной больницы St Vincent's Private Hospital за оказанную помощь. Семья попросила уважать право на частную жизнь и сообщила, что дополнительная информация будет опубликована позднее.

Сэм Нилл (полное имя — Найджел Джон Дермот Нилл) родился 14 сентября 1947 года в городе Ома, Северная Ирландия. В детстве вместе с семьей переехал в Новую Зеландию, где окончил Университет Кентербери.

Мировую известность Ниллу принесла роль палеонтолога Алана Гранта в фильме «Парк юрского периода», к которой он впоследствии вернулся в картинах «Парк юрского периода III» и «Мир юрского периода: Господство».

За свою карьеру актер снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, среди которых «Охота за «Красным Октябрем»», «Пианино», «Сквозь горизонт», «Заклинатель лошадей», а также сериалы «Острые козырьки» и «Вторжение».

В 2022 году у актера диагностировали редкую форму рака крови — ангиоиммунобластическую Т-клеточную лимфому. После неудачи первоначального лечения он прошел альтернативную терапию, которая позволила добиться ремиссии. В апреле 2026 года актер рассказал, что смог победить болезнь благодаря новаторскому методу лечения с использованием генетической модификации собственных клеток крови. Тогда же он в шутку заявил, что теперь может переключить внимание со здоровья на работу и хотел бы сняться еще в одном фильме.

В одном из интервью газете The Guardian Нилл говорил, что не боится смерти, однако хотел бы прожить еще как минимум десять–двадцать лет.

Ранее сообщалось о смерти звезды фильма «Безумный Макс».