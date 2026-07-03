Умер звезда фильма «Безумный Макс»

Шведский атлет и звезда фильма «Безумный Макс» Кьелль Нильссон скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Daily Star.

По словам представителя актера, в течение четырех лет Нильссон боролся с болезнью почек. Он скончался в окружении родных в астралийском штате Квинсленд.

Актер стал известным после съемок в американском фильме «Безумный Макс - 2: Дорожный воин» (1981 год), когда исполнил роль грозного лорда Гумунгуса — предводителя банды мародеров, орудующей в постапокалиптической пустоши.

Кьелль Нильссон родился в шведском Гётеборге. В 1980 году он переехал в Австралию, чтобы тренировать шведских спортсменов в преддверии Олимпийских игр в Москве. Там Нильссон познакомился с актрисой Кейт Фергюсон, на которой позже женился в Швеции. Кейт убедила актера вернуться в Австралию и заняться актерской карьерой.

Нильссон снялся в нескольких фильмах: «Пираты» (1982), «Человек слова» (1984), «На грани власти» (1987), однако популярность ему принес именно лорд Гумунгус — благодаря Нильссону его персонажа считают одним их самых запоминающихся антагонистов франшизы.

Большую часть жизни Кьелл посвятил фитнесу, был наставником для спортсменов.

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