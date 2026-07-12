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Культура

Ян Цапник рассказал, как следит за здоровьем

Актер Ян Цапник рассказал, что лечил спину у массажиста
Нина Зотина/РИА Новости

Актер Ян Цапник признался aif.ru, что старается следить за своим здоровьем и периодически проходит осмотры у врачей.

Цапник уточнил, что нечасто делает чекапы организма, но старается себя не запускать. Артист рассказал, что на недавних съемках в Минске у него разболелась спина. Из-за этого актер воспользовался услугами массажиста.

Цапник также рассказал о сложностях на съемках экранизации «Фунтика». Он исполнил роль дядюшки Мокуса. В одной из сцен артисту нужно было сделать из платочка трость.

«Он летел то вверх, то вниз, то вообще не раскрывался. Пальцы на руках потом ещё пару дней болели. А что касается трюков в целом, в 2014 году, когда я получил серьёзную травму на одной из съёмочных площадок, понял одну вещь: каскадёры — лучшие друзья актеров. Мы за них сыграем, а они за нас упадут», — поделился артист.

В июне Нонна Гришаева присоединилась к актерскому составу экранизации «Фунтика». Она исполнит роль главной антагонистки — госпожи Беладонны.

Ранее сообщалось, что Михалкова и Ефремов сыграют в экранизации «Войны и мира».

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