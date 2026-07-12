Группа «Город 312» раскрыла самочувствие солистки после инсульта

Музыканты группы «Город 312» Диана Макарова и Дмитрий Притула поделились в беседе с «Пятым каналом» подробностями самочувствия солистки Аи (настоящее имя — Светлана Назаренко) после инсульта.

Притула рассказал, что Ая все еще восстанавливается после инсульта. По словам артиста, коллеге тяжело выходить в свет и полноценно выступать. Специально для совместного исполнения на фестивале «Большая Дискотека Авторадио» была подготовлена дуэтная версия песни, которая позволяет Назаренко выйти на сцену в комфортном для нее формате.

«Это дуэтная версия Аи и Дианы. Так мы можем показать Аю хотя бы сидя, потому что полноценно она пока еще не может. Даже прийти сюда и постоять с нами ей пока непросто. Нога и рука пока еще не работают, но сидя она может вместе с нами исполнить песню», — подчеркнул Притула.

Макарова отметила, что Ая постройнела за время реабилитации. По словам музыкантки, в последнее время у коллеги появилась положительная динамика лечения. У солистки группы лучше заработала нога и появилось понимание руки.

Притула подчеркнул, что Ая морально чувствует себя лучше, когда работает с коллегами.

«Она словно снова окунается в эту атмосферу и как будто уже здорова», — рассказал музыкант.

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