Анна Семенович застряла в аэропорту Иркутска и отменила концерт

Певица Анна Семенович сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об отмене концерта в Северобайкальске.

Семенович объяснила, что из-за непогоды застряла в аэропорту Иркутска. В связи с этим она была вынуждена отменить свое выступление в честь Дня БАМовца. Артистка пообещала приехать в Северобайкальск в будущем.

«Мы очень расстроены. Уже почти сутки находимся в дороге, очень устали, но я так хотела сегодня быть рядом с вами, спеть для вас и подарить вам хорошее настроение! К сожалению, в этот раз судьба распорядилась иначе… Но я очень надеюсь, что мы с вами обязательно еще увидимся!» — поделилась исполнительница.

Семенович поздравила всех БАМовцев с праздником. Она пожелала крепкого здоровья, радости, счастья и мирного неба.

«Как жалко, мы очень ждали, погода у нас сегодня, конечно, очень отвратительная, но надеемся, что когда-нибудь будет солнечно и тепло и все получится», — отметила поклонница из Северобайкальска.

Ранее сообщалось об отмене концерта Николая Носкова в Москве.