Сюткин раскрыл, почему избегает от стадионных концертов: «Обычно ставят условие»

Заслуженный артист России Валерий Сюткин рассказал, что делает ставку на частые, но не самые масштабные концерты. Его слова передает «Пятый канал».

По словам артиста, организаторы, например, при аренде ВТБ Арены, обычно ставят условие: музыкант не должен давать большие концерты в Москве как минимум полгода до мероприятия.

«А я в Москве работаю сорок. Они значительно дешевле [стадионных], но их сорок. А где сегодня‑то, я вам хочу сказать, не разлетаешься», — поделился артист.

Сюткин отдельно затронул тему логистики. Он признался, что сейчас стало непросто с перелетами между городами.

«Я, извините меня, на «Сапсане» стал ездить в Петербург. Потому что я три раза попадал, меня все время задерживали. Это нервы», — заявил певец.

Недаво Валерий Сюткин назвал песню Андрея Эшпая «А снег идет» на стихи Евгения Евтушенко одной из самых лучших композиций советской эстрады. Он признался, что эта композиция до сих пор ассоциируется у него с Новым годом. По мнению музыканта, это очень красивая песня.

Ранее сообщалось, что певец Сюткин продает квартиру в Москве со столом Наполеона.